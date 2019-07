Finale de la CAN : la sécurité renforcée dans tout le territoire

La finale de la CAN 2019, entre le Sénégal et l'Algérie, suscite beaucoup d'enthousiasme chez les supporters à Paris. Les membres des forces de l'ordre sont fin prêts à intervenir pour éviter de nouvelles scènes de débordements. Aux abords des Champs-Élysées, 2500 policiers et gendarmes, ainsi que 300 pompiers sont déjà positionnés. Plus de détails avec notre journaliste Ani Basar.



