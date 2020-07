Financer les commerces de son quartier : un récit utopique de "notre nouvelle vie" post-Covid

A quoi rêvent les Français pour "le monde d’après" ? Pour savoir quels changements la crise sanitaire doit engendrer à leurs yeux, TF1 et LCI ont lancé, en partenariat avec Bluenove et Sciences Po, une consultation citoyenne du 27 avril au 5 juillet. Une initiative, "Notre Nouvelle Vie", qui a permis de recueillir plus de 62.000 contributions issues de plus de 5.700 participants, exprimant des préoccupations majeures comme la préservation de l’environnement, la transformation des modes de consommation ou l’évolution vers un modèle économique plus durable et responsable.

"Une société faite de banquiers ? N’importe quoi ! Il faut bien que quelqu’un travaille, cela n’est pas crédible, même pas dans un récit de science-fiction… D’accord, j’aime bien les exagérations, je ne peux pas m’en empêcher. Mais nous sommes bien en 2030 et la société a changé. J’ai financé ma boulangère, mon pizzaiolo, mon bar du coin. Car je crois en eux (et surtout car j’y vais souvent !). J’ai aussi financé une start-up qui fait des panneaux solaires qui sont comme une seconde peau, tous souples. J’avoue que je n’ai pas tout compris, mais ce n’est pas très grave, les porteurs de projet avaient l’air hyper motivés et ça se voit qu’ils veulent faire des choses bien pour la planète. Et non, ce n’est pas tout, j’ai également financé le réparateur de vélos qui vient d’ouvrir car on a bien compris que le vélo c’est le moyen de transport qui survit à toute crise, donc forcément un bon placement.

Mes voisins aussi ont financé pas mal d’activités du quartier, mais j’évite d’en parler pour ne pas m’énerver. Pourquoi ? Est-ce que vous aimeriez vos voisins s’ils préféraient la pizza à pâte épaisse et les bars où on ne sert que de la bière industrielle ? Bah voilà, vous me comprenez. Le seul intérêt c’est que du coup il y a deux pizzerias dans la rue et qu’il y a donc moins de queue quand j’ai une envie subite !