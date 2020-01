Finistère : colère et incompréhension après le vol du petit Jésus de la crèche de Crozon

Le 1er janvier dernier, le petit Jésus de la crèche de Crozon (Finistère) a disparu. Le vol de ce santon vieux de plus d'un siècle a suscité la colère et l'incompréhension chez les habitants. Devant l'émotion des paroissiens, le père Yvon Le Goff a décidé de porter plainte et a souhaité informer les visiteurs de la disparition à l'aide d'une pancarte. D'ici au 2 février, dernier jour d'exposition de la crèche, tous espèrent une réapparition de Jésus.