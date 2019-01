Fiscalité : les questions posées aux Français

Les Français risquent d'être déçus sur les questions sur la fiscalité qu' Emmanuel Macron a posées. Parmi celles-ci figurent les impôts à baisser en priorité et les mesures pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace. Mais le chef de l'État ne compte pas revenir sur le rétablissement de l'ISF, même si la revendication de celui-ci est forte sur le registre des doléances.



