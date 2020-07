Fleuron de la gastronomie française, la pomme de terre de Noirmoutier obtient son label IGP

Elle a un goût inimitable et une histoire unique. La célèbre pomme de terre de l'île de Noirmoutier a reçu mercredi le label d'Indication géographique protégée (IGP). La Commission européenne récompense ainsi la "réputation" du tubercule, "construite sur plus de deux siècles d'histoire à travers l'attrait qu'elle a suscitée tant au niveau des consommateurs régionaux qu'étrangers".

Plantée dans une terre sablonneuse, "la Noirmoutier" se distingue d'abord par son goût sucré. Elle est aussi la plus précoce des pommes de terre primeurs françaises. Des caractéristiques qui sont directement liées aux propriétés des sols de l'île, située au large de la Vendée, d'où l'attribution de ce précieux sésame. "On est fier car on la plante et on la récole à la main", explique Nicolas Garnier, exploitant agricole à Noirmoutier.