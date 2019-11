Flixbus : après des accidents, la sous-traitance en question ?

Sans évoquer ces deux récents accidents d'autocar, le chauffeur Abdelhamid Fertas, élu Force ouvrière (FO) au CSE de la société France Ligne Express - sous-traitante de Flixbus - affirme dans Le Parisien que la pression qui s'exerce sur les conducteurs met en danger ces derniers ainsi que leurs passagers. Il est rejoint par d'autres responsables syndicaux du secteur, qui craignent qu'un contexte "très concurrentiel" pousse les entreprises à rogner la sécurité.

"Quand je suis arrivé dans cette compagnie, en juin 2018, explique Abdelhamid, on m'a rapidement demandé de faire des allers-retours de jour, en plus de ceux que je faisais la nuit. Comme j'étais en CDD, je n'ai pas osé dire non", affirme notamment le chauffeur. En septembre 2018, dans Libération, des chauffeurs Ouibus et Flixbus racontaient déjà comment la guerre des prix et des horaires entre les deux mastodontes du marché entraînaient une "pression très intense au profit de la sous-traitance" et le sentiment d'être coincé entre ces exigences et celles des clients.

"Fatigue", "dépression", "pétage de câble"... Cette usure, affirmaient alors les conducteurs, intervient même si le cadre légal était respecté. Ce cadre impose notamment aux chauffeurs d'observer 45 minutes de pause toutes les 4h30 de conduite et 45 heures de repos entre deux vacations hebdomadaires.