Foire aux vins : entre bon plan et arnaque

LE PANIER DU MARCHE - Ce 14 septembre 2019, Olivier Poels nous présente les astuces pour bien se préparer à la Foire aux vins.

Le mois de septembre est la période des Foires aux vins. Il y en a partout, car les réseaux de cavistes, les sites de vente en ligne et toutes les grandes enseignes s'y mettent. Ce rendez-vous est devenu un incontournable depuis 40 ans. Cependant, il est désormais facile de se perdre devant les rayons, notamment parmi les mille références disponibles, couvrant toutes les appellations françaises. Rien sur l'étiquette n'indique que la qualité est à l'intérieur de la bouteille. Comment se préparer pour la Foire aux vins et éviter les arnaques ?



