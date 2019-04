Foire de Paris 2019 : zoom sur les appareils électroménagers connectés

À la Foire de Paris 2019, les appareils électroménagers doivent être connectés. Les smartphones et les tablettes sont devenus des accessoires indispensables pour une cuisine bien équipée. La grande mode est aujourd'hui aux robots multifonctions qui préparent et cuisent la nourriture en même temps.



