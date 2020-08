Fonte des glaciers : "On est en train de perdre la bataille", prévient le climatologue Hervé Le Treut

Pour Hervé Le Treut, le doute n'est plus permis : "Le réchauffement porte bien son nom et là, il conduit à des fontes de glaciers un peu partout sur la planète". Il s'appuie notamment sur l'exemple marquant de la Mer de glace à Chamonix. Le plus long glacier de France recule de 8 à 10 mètres par an, soit 120 mètres en un siècle. La température moyenne observée près du Massif du Mont-Blanc a augmenté de 4° entre les années 1950 et les années 2000. De quoi considérablement fragiliser les géants de glaces. Les glaciologues ont désormais acté le fait que "des glaciers d’altitude puissent fondre", explique Hervé Le Treut. "Un phénomène qu’on risque de voir de manière beaucoup plus fréquente à l’avenir".

La disparition des glaciers n'a pas seulement un impact paysager: ils agissent comme des réserves d'eau douce qui, grâce à la fonte naturelle durant l'été, assure une alimentation régulière des ruisseaux et rivières. Or, si les glaciers baissent de volume, ils redistribuent moins d'eau. L'Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse estime que les glaciers alpins délivrent 15,5 milliards de mètres cubes d’eau douce par an pour la seule région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, une des plus sèches de France.