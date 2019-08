Foodwatch critique la présence d'insectes dans nos glaces : est-ce bien nouveau ?

Peut-être avec-vous déjà croisé ces matricules au détour d'une étiquette : E120 et E904. Le premier est un colorant extrait de parasites broyés. Il est aussi connu sous le nom de rouge carmin. Le second est un additif alimentaire d’origine animale… et plus précisément d’excréments d'insectes.





Des compositions au cœur d'une enquête de Foodwatch publiée mercredi. L'ONG affirme notamment y dévoiler "les arnaques sur l'étiquette des marchands de glace", où la présence de ces substances serait difficile à déceler. Sur les réseaux sociaux, la journaliste Emmanuelle Ducros pointe cependant du doigt la communication de l'ONG, qu'elle estime trompeuse, et dénonce des "marchands de peur". Elle rappelle que l'utilisation de ces insectes est "légale, sans danger, historique et même pas cachée". Interrogée par Franceinfo, Foodwatch estime de son côté que si la pratique n'est en effet pas "illégale", elle n'est pour autant "pas légitime".