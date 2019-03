Casier judiciaire vérifié et attestation sur l'honneur : comment le foot amateur tente de protéger les enfants

LCI : Depuis l'été dernier, la Ligue des Pays de Loire a instauré une mesure de contrôle visant à protéger les jeunes footballeurs des prédateurs sexuels. Qu'est-ce qui vous a motivé à la mettre en place ?

Didier ESOR : On a eu quelques cas qui se sont déroulés chez nous. On a été alerté par plusieurs clubs. Notre juriste savait que cette procédure existait. L'éducateur, qui exerce contre rémunération, a une carte professionnelle, renouvelable tous les trois ans. Pour l'obtenir, il doit présenter un extrait de casier judiciaire pour valider le contrat. Ça, c'était déjà en vigueur avant l'expérimentation. Il existe la même chose dans l'enseignement et le sanitaire social avec des enfants. On leur demande de présenter leur extrait de casier judiciaire. C'est la loi. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où un club confie des enfants à un éducateur bénévole, ce dernier signe obligatoirement une attestation d'honorabilité.





LCI : En quoi consiste précisément cette attestation d'honorabilité ?

Didier ESOR : C'est un premier pas pour la protection des enfants. C'est du déclaratif, un engagement sur l'honneur, qui assure que l'éducateur n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou l'un des délits prévus par l'article L.212-9 du Code du Sport. En particulier, toutes les infractions qui ont attrait aux mineurs. C'est uniquement pour les personnes licenciées. Pour les intervenants, par exemple les parents qui accompagnent, encadrent les équipes de jeunes et s'occupent des gamins le samedi après-midi, on a tendance à dire aux clubs de leur faire prendre une licence de dirigeants. Au-delà d'être une sécurité en cas de problème lorsqu'ils transportent des enfants dans leur voiture, ils peuvent leur faire signer l'attestation d'honorabilité. Comme c'est un engagement sur l'honneur, la personne signe ce qu'elle veut mais quelque part ça peut déjà alerter. Il faut savoir que, légalement, on n'a pour l'instant pas le droit de demander un extrait de casier judiciaire.