Pour protéger ses jeunes licenciés, la FFF va faire vérifier les casiers judiciaires des bénévoles

Traumatismes physiques, sévices psychologiques, abus sexuels... Depuis quelques années, les langues se délient sur les affaires de viol et d'attouchement sexuel dans le milieu du sport. En Grande-Bretagne, un scandale de pédophilie dans le football anglais a éclaté en novembre 2016 après les révélations d'Andy Woodward, ancien joueur du club de Crewe Alexandra, aujourd'hui âgé de 45 ans, qui avait raconté le calvaire vécu dans sa jeunesse. Plus de 639 plaintes ont été recueillies. L'enquête a permis d'identifier 83 suspects potentiels et 98 clubs concernés, de la Premier League au monde amateur.





La France n'est pas épargnée non plus. En septembre 2018, un éducateur de 27 ans a été mis en examen et été écroué pour des agissements à caractère sexuel sur plusieurs joueurs de 13 à 15 ans. Plus récemment, en octobre dernier, un Absconnais de 45 ans, alors entraîneur du club d'Auberchicourt, a été condamné par les assises du Nord pour viols et agressions sexuelles sur mineurs. Entre 2012 et 2014, l'homme avait accueilli chez lui des joueurs de 11 à 12 ans et avait abusé d'eux.