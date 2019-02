Formations à l'égalité dans les entreprises : "On nous demandait de ne pas parler de harcèlement sexuel"

Pauline Chabbert est directrice associée du groupe Egae. Si elle estime qu'il reste en effet du travail à fournir et un public plus large à toucher, elle témoigne auprès de LCI d'une sacrée évolution post-#MeToo. "Ce sont surtout les sujets abordés qui ont évolué" nous dit-il. "Nous faisons une activité de conseil depuis 2013 et avons créé l'entreprise en 2015. Entre 2013 et aujourd'hui, les centres d'intérêt ont changé. Avant, on intervenait principalement sur les questions d'égalité professionnelle, car les entreprises avaient des obligations à remplir en matière de disparités salariales. Dans ce cadre, on essayait quand même de placer un module sur le harcèlement sexuel, car pour nous l'égalité est une histoire de continuum. Mais à l'époque, il arrivait qu'on nous demande de ne pas en parler. Le sujet était clairement tabou."





Depuis MeToo, note Pauline Chabbert, la tendance est inversée. "Pendant un an, il ne s'est rien passé. Mais depuis quelques mois, on reçoit beaucoup de demandes d'entreprises privées, publiques et aussi d'ONG. On fait toujours appel à nous pour parler d'égalité professionnelle, bien entendu, surtout quand le gouvernement fait une piqûre de rappel via des circulaires. Mais on a aussi aujourd'hui de nombreuses demandes spécifiquement sur la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles."