Forte hausse de la délinquance à Paris : que disent vraiment les chiffres

D'après Colombe Brossel, "entre 2018 et 2019, tous les indicateurs de la délinquance sont à la hausse." Les recels ont augmenté de +8,5%, les vols par effraction de +7,4% ; mais aussi un bon impressionnant de +37,6% pour les vols à la tire. Dans le métro, les vols eux ont augmenté de +68%.





Les violences physiques sont aussi en hausse : +13,5% pour les atteintes volontaires, +18% pour les violences intrafamiliales ou encore +8% pour les violences faites aux femmes.





Une hausse de la délinquance que ne remettent d'ailleurs pas en cause les autorités. Lorsque le secrétaire d'Etat Laurent Nunez est interpellé au Sénat, le 25 juin, par le sénateur parisien Pierre Charon, il reconnaît sans ambages : "loin de nous – le ministre de l'Intérieur et moi-même – l'idée de nier la hausse de la délinquance que vous avez soulignée ; elle bien réelle et importante sur les cinq premiers mois de cette année."