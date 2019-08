Fournitures : le budget en hausse pour la rentrée 2019

Une enquête réalisée par la Confédération syndicale des familles a montré qu'il vaut mieux avoir des enfants en primaire qu'au lycée. En effet, pour les CP, la rentrée coûtera aux alentours de 159 euros, soit 4% de moins qu'en 2018. Pour cause, les parents dépensent moins en cahiers et en stylos. Ils font également plus attention au rapport qualité-prix. Puis, le budget s'approche des 355 euros pour un adolescent qui entre en quatrième, soit 7% de plus. Ceci est notamment dû à l'augmentation du budget alloué aux affaires de sport et au renouvellement de la garde-robe.



