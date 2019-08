Fournitures scolaires : ce qu'il faut absolument avoir dans son cartable

Juste avant la rentrée des classes, l'achat des fournitures scolaires est ce qui compte le plus pour les élèves. Qu'ils soient écoliers, collégiens ou lycéens, ils ont le choix parmi de larges assortiments de cartable, d'agendas, de stylos et autres. Sans échapper aux fournitures respectueuses de l'environnement, qui font l'assurance d'une rentrée vraiment à la page.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.