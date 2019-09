Français : la peur de la pauvreté

L'INSTANT ECO - Selon les résultats d'un sondage publiés vendredi, le sentiment de pauvreté augmente dans l'Hexagone. En 2017, 18% des Français se sentent plus pauvres que les années précédentes.

Tandis que les politiques font face à une rentrée assez compliquée, les Français, eux, se sentent de plus en plus pauvres. Cela touche notamment les agriculteurs, les ouvriers et les employés. Pourtant, dans l'Hexagone, les prestations sociales distribuées atteignent les 81 milliards d'euros. En 2017 par exemple, 31,3 milliards d'euros d'allocations familiales, 18 milliards d'aides au logement, cinq milliards de primes d'activité et 26,5 milliards de minima sociaux ont été versés. Malgré tout, la barrière se creuse entre les ménages les moins aisés et les plus aisés. Ce sentiment de pauvreté a-t-il un lien avec le mouvement des gilets jaunes ?



