Costa Rica : la famille française soupçonnée d'avoir réintroduit la rougeole autorisée à quitter l'hôpital, mais pas le pays

Les trois Français, un couple et leur enfant de cinq ans était arrivés au Costa Rica le 18 février. Après une nuit dans un hôtel à San José, ils avaient pris le chemin de Santa Teresa de Cobano mais l'apparition de symptômes chez l'enfant les avaient conduits à se rendre à l'hôpital de Puntarenas, à 92 km de San José, où ils ont été placés en quarantaine.





Selon le ministère de la Santé, l'enfant n'était pas vacciné contre la maladie. Les parents, dont le statut vaccinal n'a pas été précisé, ont également été touchés par le virus, mais sans présenter de symptômes, à l'exception d'un "peu de fièvre" pour le père. Le Costa Rica a enregistré son dernier cas de rougeole autochtone en 2006 et poursuit une campagne gratuite de vaccination, selon le ministère de la Santé. Cette maladie grave et très contagieuse peut être prévenue par deux doses d'un vaccin "sûr et efficace", selon l'OMS, qui déplore la diffusion de fausses informations sur le vaccin, notamment dans les pays riches. Le dernier cas importé de rougeole au Costa Rica remonte à 2014.