Six Français tués au Niger, l'urgence à aider le Liban, la canicule qui dure... Les 5 infos du jour à ne pas louper

Six touristes français tués dans une attaque au Niger

Huit personnes, dont six Français et deux Nigériens, ont été tuées aujourd'hui par des hommes armés venus à motos dans la zone de Kouré au Niger, qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'ouest. La ville se trouve à 100 km environ à l'est de Niamey, la capitale du pays. La région de Kouré est en "zone orange" sur le site du ministère français des Affaires étrangères : il y est déconseillé de s'y rendre sauf raisons impératives, en raison notamment de l'activité de groupes terroristes.

Macron appelle la communauté internationale à "vite" aider le Liban

Cinq jours après la double explosion qui a fait plus de 150 morts à Beyrouth, Emmanuel Macron a exhorté les pays qui vont venir en aide au Liban à "agir vite et avec efficacité pour que cette aide aille très directement et en toute transparence sur le terrain à la population". Le chef de l'Etat français a tenu ces propos depuis le fort de Bregançon, dans sud de la France, à l'ouverture de la conférence des donateurs. Du président américain, à l'émir du Qatar, en passant par les Premiers ministres italien et espagnol, une quinzaine de chefs d'Etat et de gouvernement étaient réunis en visioconférence afin de mobiliser une aide d'urgence alors que la colère gronde au Liban face à une classe dirigeante discréditée.

La canicule s'étend sur les trois-quarts de l'Hexagone

Il a encore fait extrêmement chaud en France... et cela ne s'améliore toujours pas. Cinq départements supplémentaires sont passés en vigilance orange canicule cet après-midi : la Haute-Loire, l'Isère, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. La vigilance rouge concerne toujours 15 départements du nord de la France, de la région parisienne et d'une partie de la Normandie. Au total 69 départements sont désormais suivis par Météo-France (54 orange et 15 rouges). A 15h, il faisait 40 degrés à Maule dans les Yvelines, 38,1 degrés à Paris, 35,5 degrés à Lille, 38,6 degrés à Torcy en Seine-et-Marne, 37,4 degrés à Beauvais dans l'Oise ou encore 36,5 degrés à Evreux dans l'Eure.

Les Etats-Unis franchissent le cap des 5 millions de cas de Covid-19

La pandémie continue de se propager sur la planète. Les Etats-Unis ont ainsi franchi aujourd'hui le cap des 5 millions de cas officiels d'infection au nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Confrontée à une résurgence des contagions depuis fin juin, la première puissance économique mondiale est de loin la plus touchée au monde en valeur absolue, avec plus de 162.000 morts sur son sol. Elle est suivie du Brésil qui a quant à lui franchi la barre des 100.000 décès.

Le Barça va devoir défier le Bayern Munich

Un choc de plus en "final 8". Englué dans une crise lancinante, le Barça du providentiel Lionel Messi a écarté Naples hier en huitièmes retour de Ligue des champions (3-1) et gagné son billet pour le Portugal, avec l'espoir de sauver sa saison. Le 14 août, les Catalans rencontreront le Bayern Munich (tombeur de Chelsea 4-1) pour des retrouvailles qui s'annoncent bouillantes.