François de Rugy affirme avoir réduit les frais de représentation à l'Assemblée : que disent les chiffres ?

Plongé dans la tourmente, François de Rugy organise se défense. Depuis le 10 juillet, le journal Mediapart a mis en cause l'actuel ministre de la Transition écologique et solidaire dans trois affaires distinctes. Des travaux de rénovation coûteux dans son appartement de fonction d'une part, le logement social de sa directrice de cabinet, Nicole Klein, laissé vacant durant douze ans d'autre part, et enfin la tenue de somptueux dîners à l'hôtel de Lassay, lorsque François de Rugy était président de l'Assemblée nationale.





C'est ce dernier dossier qui nous intéresse ici. Dans sa défense, le ministre a publié sur sa page Facebook les réponses détaillées qu'il a faites à Mediapart. Il avance alors des chiffres précis quant aux dépenses de représentation et de dîners informels à l'hôtel de Lassay pour lesquels il se retrouve aujourd'hui épinglé. Et fait état d'une baisse systématique de ces frais pendant son mandat à l'Assemblée nationale, entre le 24 juin 2017 et le 4 septembre 2018.