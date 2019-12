François Hollande révèle qu'il n'a pas eu son brevet des collèges

François Hollande, un mauvais élève au collège ? "Non", selon l'ancien président de la République. "Mais j'étais en troisième en 1968. Il y a cinquante ans, il y avait un grand mouvement social en France", a déclaré l'ancien chef de l'Etat, tout en se gardant bien de faire une quelconque comparaison. "[...] Il était impossible de faire des examens écrits. On devait faire des exposés oraux devant des profs qui n'étaient généralement pas là... Et je n'ai pas eu le BEPC", a-t-il expliqué avec humour : "mais je m'en suis néanmoins sorti."

L'ancien président de la République est également revenu sur deux matières enseignée. Les mathématiques ? "Elles ne servent à rien lorsque vous êtes face à Vladimir Poutine [...] mieux vaut être bon en gymnastique. Mais la logique est utile : savoir comment un problème se pose et comment il peut être résolu", a confié François Hollande. La géographie ? "Comme président de la République, c'est la matière qui m'a été la plus utile pour comprendre ce qui se passe dans le monde."