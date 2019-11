François Ruffin en croisade contre les écrans publicitaires : peut-on se fier aux chiffres qu'il partage ?

Très présent sur Facebook, où sa page est suivie par plus de 400.000 personnes, le député de la France insoumise François Ruffin partage de nombreuses prises de position. Le 24 novembre, il a notamment posté un long message, plaidoyer pour "l’interdiction des écrans publicitaires numériques dans les lieux publics". Un sujet qui lui tient à cœur : à l'Assemblée nationale, l'ex-journaliste avait déjà déposé début novembre une proposition de loi en ce sens .

Dans ce texte, l'élu de la Somme avance une série d'arguments et d'exemples, avec de nombreux chiffres à l'appui. Alors que des collectifs dénoncent l'impact écologique de ces dispositifs et luttent contre leur recrudescence dans les villes, LCI a étudié les données partagées par François Ruffin.

Le député déplore dans son message la place majeure prise par la publicité dans notre quotidien. "On ne veut plus de leurs 5000 marques croisées tous les jours", lance-t-il. En rencontre-t-on autant au cours d'une journée ? L'édition 2017 de l'ouvrage La marque, écrit par le sémiologue et professeur de marketing Benoît Heilbrunn, permet de modérer légèrement cette affirmation.

La résumé du livre sur le site des Presses universitaires de France indique en effet que les marques "sont devenues incontournables dans notre vie quotidienne : chacun en croise en moyenne plus de 3000 par jour". Soit une exposition toutes les 45 secondes au moins.