Franky Zapata : un aventurier des temps modernes

Nous avons découvert Franky Zapata lors du défilé du 14 juillet. Son vol au-dessus des Champs-Élysées nous a tous subjugués. Il n'en était pas à sa première invention. C'est un passionné, un aventurier des temps modernes. En 1964, le soldat américain Bob Courter avait réussi un premier exploit de 110 mètres en 17 secondes. Cinquante-cinq ans plus tard, un Français est capable de parcourir 20 kilomètres.



