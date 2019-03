Fraude : 12% des kiwis vendus comme français sont en fait italiens

Dans son bilan, la répression des fraudes a révélé une arnaque de grande ampleur. Près de 15 000 tonnes de kiwis vendus et prétendument produits dans l'Hexagone viennent en fait d'Italie. Alors qu'ils coûtent moins cher à produire, ces kiwis frauduleux sont vendus au prix des fruits français. Outre la fraude sur l'origine, ils contiennent des pesticides interdits dans le pays. En Gironde, les consommateurs affichent leur colère. Les producteurs français se disent satisfaits que cette fraude soit enfin dévoilée.



