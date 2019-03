Fraude : 12% des kiwis présentés comme d'origine française ne le sont pas

15 000 tonnes de ce fruit, faussement identifiés comme français, ont été vendues durant ces trois dernières années soulignent les gendarmes de la consommation. L'explication de cette fraude massive est assez simple. En raison des coûts de production le kiwi français se vend plus cher (environ 0,70 euros, contre 50 centimes pour le kiwi italien sur certains marchés). Les fraudeurs profitent donc de cette différence pour faire passer les kiwis italiens pour des français et ainsi gonfler leur prix.





Le Parisien souligne que cette fraude touche également les kiwiculteurs français. Essentiellement basée dans le sud-ouest, entre le Midi-Pyrénées et l'Aquitaine, la filière française produit en moyenne 45.000 tonnes par an, contre 400.000 côté italien, fait savoir le quotidien. En fin de saison, vers mars/avril, alors que le produit devrait manquer et les prix augmenter, le faux kiwi français bloque l'évolution à hausse des prix.