Froid dans le Haut-Rhin : les vignerons se préparent à veiller toute la nuit

Depuis deux jours, les vignerons de Mittelwihr sont suspendus aux variations du thermomètre. Durant la nuit, les températures sont quasi négatives. Alors, ils se préparent pour protéger les vignes. À cette période de l'année, les bourgeons sont fragiles et les feuilles viennent à peine d'apparaître. Les plantes sont donc plus vulnérables.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.