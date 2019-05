Froid : des moyens exceptionnels pour sauver les vignes

Un froid hivernal s'abat sur tout notre pays en plein mois de mai et des records de froid vieux de 50 ans ont été battus dans de nombreuses régions. Cette masse d'air polaire venue tout droit de l'Arctique inquiète particulièrement les viticulteurs. En Alsace, en Franche-Comté ou en Gironde, ils ont employé les grands moyens pour sauver leurs vignes.



