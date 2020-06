Frontières rouvertes : dans quel pays pouvez-vous désormais vous rendre ? Une application peut vous aider

Les frontières ont rouvert. Il est désormais possible pour les Français de se rendre chez leurs voisins européens sans subir de contrôle ou de quatorzaine. Enfin presque tous leurs voisins. L'Union européenne a mis en ligne une application permettant de connaître précisément ce qui est autorisé ou ce qui ne l'est pas encore. Son nom : reopen.europa.eu. Voici en détail les pays où il est possible d'aller. Et ceux où il faut encore s'attendre à des restrictions.

La fermeture était provisoirement devenu le principe et l'ouverture l'exception en matière de frontières. Depuis ce lundi 15 juin, le paradigme s'inverse notamment en Europe. Le site du ministère des affaires étrangères précise ainsi que "la France a levé le 15 juin l’ensemble des restrictions de circulation à ses frontières intérieures européennes (terrestres, aériennes et maritimes)." Sont concernées les "personnes en provenance des pays de l’espace européen : États membres de l’Union européenne ainsi qu’Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse et Vatican". Suède et Luxembourg n'ont eux jamais véritablement imposé de restrictions vis à vis des ressortissants étrangers. Dans tous ces cas là, il n'existe plus aucune restriction (quatorzaine notamment) pour pouvoir rentrer sur le territoire français de la part de ces ressortissants, ou

pour les Français qui voudraient voyager vers ces pays. Athènes, dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme, va même plus loin et invite les voyageurs de plusieurs régions hors UE -comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la Chine. Autre pays pressé de sauver sa saison touristique, la Croatie avait rouvert ses frontières aux citoyens européens - et donc français - dès jeudi, et la Pologne samedi.