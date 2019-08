Fruits et légumes bio : la grande arnaque des prix ?

Une étude de l'association UFC-Que Choisir a été publiée ce jeudi. L'enquête porte sur 24 fruits et légumes. Elle montre que les marges de la grande distribution sur les produits bio sont en moyenne 75% plus élevées que sur ceux issus de l'agriculture conventionnelle. Plus les fruits et légumes sont consommés, plus ils sont taxés. Des chiffres et des accusations que la grande distribution réfutent.



Ce jeudi 22 août 2019, Fanny Weil, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle des surmarges de la grande distribution sur les fruits et légumes bio. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 22/08/2019 présentée par Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, Adrien Borne apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.