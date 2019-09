Fusion des régions : le Grand Est n'a pas généré d'économies

JT 20H - Le Grand Est est l'un des résultats concrets de la fusion des régions, instaurée en janvier 2016. Trois ans après, qu'en est-il du bilan de la mesure dans cette partie de l'Hexagone ? Qu'en pensent les Alsaciens ?

Issu de la fusion des régions, le Grand Est regroupe l'Alsace, la Lorraine et la Champagne. Mais a-t-elle amélioré la vie quotidienne des habitants ? Les services publics, se sont-ils améliorés ? Les dépenses de fonctionnement, ont-elles baissées ? Nous reporters ont posé ces questions aux habitants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.