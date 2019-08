G7 : Biarritz, une ville quasi-déserte

A partir du 24 août 2019, Biarritz reçoit le sommet du G7. Pour assurer la protection des dirigeants participants, 15 000 soldats, gendarmes et policiers ont été mobilisés. Un important dispositif sécuritaire qui a transformé la ville en une forteresse balnéaire. Jusqu'à nouvel ordre, il est impossible de circuler en centre-ville sans badge. Même l'accès à la grande plage est interdit. Une situation qui plombe non seulement les vacanciers mais aussi les commerçants.



