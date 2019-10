Euromillions : un Français remporte 10 millions d'euros après avoir failli jeter son ticket

CHANCE - Un Français a remporté plus de dix millions d'euros lors du tirage exceptionnel du 8 octobre de l'Euromillions, après avoir été à deux doigts de jeter son ticket gagnant. Il s'agit du premier gain français d'un rang inférieur au jackpot qui dépasse cette somme.

La chance tient parfois à très peu de choses. Lors du tirage exceptionnel du 8 octobre dernier, un Français a remporté la coquette somme de 10.491.790,60 euros, quand un joueur anglais a raflé le méga jackpot de 190 millions d'euros. Sauf que le Français aurait pu ne jamais voir la couleur de cet argent. En effet, dans un communiqué publié par la Française des Jeux, l'heureux gagnant explique son histoire.

"On m’a parlé du jackpot exceptionnel de 190 millions d’euros qui serait forcément remporté. Je joue assez rarement, mais ça m’intéresse lorsqu’il y a de grosses sommes en jeu. J’ai voulu tenter ma chance en validant plusieurs grilles", explique-t-il, avant d'ajouter : "J’ai failli jeter le reçu tout de suite avant de me rappeler qu’il existait des rangs de gains inférieurs. (...) J’attendais un invité quand j’ai appris que j’avais gagné ; il est arrivé quelques minutes après. Je me suis comporté comme habituellement pendant la soirée et j’ai attendu qu’il parte pour exploser de joie seul dans mon salon !"