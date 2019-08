Gard : ce que l'on sait du crash d'un bombardier d'eau

Un bombardier d'eau est intervenu dans un des incendies qui s'est déclaré ce vendredi 2 août dans la commune de Générac. Vers 17h20, le pilote a perdu le contrôle de l'appareil. L'avion s'est écrasé et le pilote n'a malheureusement pas survécu. Sur place, notre journaliste Élise Stern, nous fournit plus de détails.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/08/19 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.