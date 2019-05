Gard : les attaques de loup se multiplient

À Générac, dans le Gard, les éleveurs sont inquiets à cause des attaques de loup. Cet animal solitaire traque les brebis dans la plaine. Le 13 mai 2019, quatorze moutons ont été tués. Le lendemain, quatre autres ont été retrouvés morts et huit ont été blessés. Face à cette situation, certains éleveurs ont décidé de déplacer leurs bêtes plus loin pour assurer leur sécurité. En hiver, la brigade loup a déjà essayé de capturer l'animal mais elle n'a pas réussi à le faire.



