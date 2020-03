Garde d'enfants, courses pour des personnes âgées... la solidarité s'organise face au coronavirus

Pour beaucoup de parents, l'annonce de la fermeture des établissements scolaires a signé le début du branle-bas de combat pour trouver une solution de garde, surtout quand les grands-parents, habituellement sollicités pour s'occuper des enfants, devront rester confinés chez eux s'ils ont plus de 70 ans, conformément à ce qu'a demandé le chef de l'Etat.

Très rapidement, des propositions spontanées de garde d'enfants se sont multipliées sur les réseaux sociaux, et des groupes d'entraide se sont formés. Un exemple à Vitré (Ille-et-Vilaine), où la solidarité n’a pas tardé à se déclarer sur le groupe Facebook Entraide Pays de Vitré, comme le rapporte le journal local. On peut d'ores et déjà y lire des messages et annonces de personnes proposant de garder des enfants : "Je propose mes services pour du baby-sitting. Je suis titulaire du BEP service à la personne. Je peux accueillir des enfants à mon domicile et également me déplacer dans un rayon de 5 km autour de Vitré", écrit ainsi un membre. Aussitôt, un autre groupe dans le département, intitulé Entraide solidaire coronavirus Etrelles et alentour, a été créé.