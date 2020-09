Garde d'enfant : comment les entreprises peuvent aider leurs salariés

Chez le fournisseur de gaz et d'électricité Engie, un accord a ainsi été signé avec une agence d'aides à domicile pour épauler les salariés qui seraient en difficulté. Et cela génère plusieurs avantages : "L'entreprise prend en charge l'abonnement. Par contre, je reste l'employeur de la personne sélectionnée, puisque c'est de l'emploi à domicile. Ça a été une connexion très facile, avec la disponibilité immédiate de profils", explique Valérie Sok, salariée de ce groupe industriel, dans le reportage du JT de 20H de TF1 en tête de cet article.

Il faut dire qu'en ces temps de Covid, la crèche d'entreprise ne suffit plus car les familles préfèrent privilégier les modes de garde individuels à la maison. Même si ce service de mise en relation avec des nounous a un coût, 5.000 euros par mois, cette dépense est jugée utile. "Nous avons démarré en mars, la plateforme a été opérationnelle début avril, et aujourd'hui on a un peu plus de 1.000 collaborateurs en France qui se sont connectés, avec un pic pour la rentrée scolaire", souligne Rachel Compain, directrice des ressources humaines chez Engie.