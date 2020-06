Gare aux détournements : cette femme âgée n'a pas accouché à 74 ans

Des internautes ont été surpris par cette publication, et ont cherché à identifier l'origine des clichés. En quelques clics, il est en effet possible de retracer leur provenance et de constater qu'il s'agit d'un double détournement. La première, qui représente une femme aux rides profondes (et visiblement très âgée) sur ce qui ressemble à un lit d'hôpital a été prise au début de l'année 2015, aux Etats-Unis.

Sur ce cliché, figure en réalité une certaine Rosa Camfield, âgée non pas de 74, mais de 101 ans. La centenaire ne vient pas du tout de donner naissance à un bébé, mais tient contre elle son arrière-petite-fille Kaylee, née quelques semaines plus tôt. Un cliché touchant qui était devenu rapidement viral après sa publication, et qui a poussé les médias à s'intéresser à l'histoire de cette famille. Le site américain ABC, moins d'un mois plus tard, relatait dans ses colonnes le décès de la centenaire, née un vendredi 13, le 13 juin 1913.