Gare aux idées reçues : la France est loin d'être la championne d'Europe des jours féries

Président du Mouvement radical et ancien maire de Nancy (il a échoué à se faire réélire lors des dernières municipales), Laurent Hénart a ses idées sur la façon avec laquelle on peut relancer l'économie en France. Avec son parti, il a formulé une série de propositions parmi lesquelles figure la suppression de plusieurs jours fériés, qui seraient convertis en congés payés.

Compte-t-on véritablement beaucoup de jours de congés dans l'Hexagone ? Grâce aux statistiques de l'Eures, (les services européens de l'emploi) compilées par le site Toute l'Europe, il est possible de comparer en un coup d'œil les fortes disparités observées à l'échelle de l'UE. Et de prendre du recul sur les clichés faisant passer les travailleurs français pour des privilégiés.

Le graphique ci-dessus nous montre qu'en matière de jours fériés, la France est loin d'être la mieux lotie. En effet, seuls les Pays-Bas, l'Irlande et le Danemark en comptent moins. À l'inverse, les Slovaques bénéficient de 5 jours fériés de plus que les Français (15). La moyenne se situe aux alentours de 11, soit un tout petit peu plus que dans l'Hexagone.

Ces chiffres permettent de nuancer les propos de Laurent Hénart, mais ils méritent d'être rapportés à d'autres données, relatives celles-là aux jours de congés payés. Additionnés aux jours de congés, ils forment un ensemble que l'on peut qualifier de "total des jours non-travaillés", par an. Emerge alors un autre classement, qui apporte des nuances. Avec seulement 9 jours de congés payés par an, Malte se distingue. Plus chanceux, les travailleurs espagnols bénéficient de 30 jours de congés annuels, qui s'additionnent aux 14 jours fériés. Soit 44 jours non travaillés, un record européen.