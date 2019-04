Le danger des gaz lacrymogènes vient plus de leur effet irritant que de potentielles traces de cyanure

Malgré cette hypothèse, le Dr Parant nous glisse tout de même la fiche toxico écotoxico chimique du 2-chlorobenzylidene malononitrile effectuée par l'association ATC. On y lit que "la Toxicité aigüe, par atteinte du système nerveux central et du cœur serait due, après métabolisation, à la formation d’Anion cyanure." Une étude sérieuse ? Son auteur n'étant autre que le Dr André Picot, une référence en toxicologie-chimie, il semble donc que oui.





Contacté par LCI, l'expert nous indique que ces données proviennent d'études effectuées sur des animaux et non sur l'homme, encore une fois. "C’est un indice", nous dit-il. "Mais il faut être prudent, c’est très complexe, on ne peut pas tout transposer de l’animal à l’homme. Par exemple, des produits peuvent donner des cancers chez l’homme et pas chez des animaux et inversement."





Pour le Dr Beguigne, les doses injectées dans les animaux dans les différentes études empêchent de dresser le moindre parallèle avec le gaz lacrymogène : "Ça peut être troublant. Effectivement, quand on injecte du CS dans un animal, on retrouve du cyanure dans le sang mais ce sont des doses de CS massives et cela ne correspond absolument pas à ce que l’on observe quand une personne est exposée par voie inhalée dans l’atmosphère. Nous parlons là de doses 1000 fois plus importantes." Elle reprend une récente étude effectuée sur des patients sains. Exposés pendant 90 minutes à des gaz lacrymogènes, aucun ne présentait ensuite de CS dans le sang et "encore moins de cyanure".





"En toxicologie, dire qu’un produit est toxique ne veut pas dire grand-chose, tout dépend de la dose. Prenez de l’eau, ce n’est pas toxique mais si vous buvez 7 litres, vous êtes intoxiqués."