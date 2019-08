Gel absorbant et nettoyeurs très haute pression : voici comment vont être dépollués les abords de Notre-Dame

Vient ensuite l’utilisation de nettoyeurs à ultra-haute pression qui projetteront de l'eau avec du détergent aux propriétés tensioactives sur le parvis de Notre-Dame ainsi que sur le sol des rues proches de la cathédrale à savoir la rue de la Cité et le début de la rue d'Arcole. Ce détergent sera par la suite aspiré et récupéré. Une méthode qui ne se fera pas en un jour mais qui reste plus rapide et immédiate à la différence du gel. Après ces opérations, un contrôle de leur efficacité devra être opéré.





Les personnes en charge de ces opération de déplombage seront munies d’un équipement “similaire à celui des désamianteurs, explique Julie Lesage : "combinaisons blanches, masques à ventilation assistée et cartouches, bottes étanches avec sur-chaussures." Une tenue pour le moins atypique. À cela s’ajoute l’installation de deux vestiaires séparés par une douche, un SAS de décontamination ainsi qu’un suivi particulier des agents de nettoyage notamment via la plombémie permettant la mesure du taux de plomb présent dans le sang.