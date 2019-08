Générac témoigne de son admiration à Franck Chesneau

Ce 10 août 2019, la ville de Générac, dans le Gard, rend un nouvel hommage à Franck Chesneau. Le pilote du bombardier d'eau, décédé durant les incendies de la fin du mois de juillet, a désormais sa plaque sur le monument aux morts de la commune. Une preuve témoignant de la gratitude de la ville et des habitants face à l'acte de bravoure de cet homme. Il s'agit effectivement d'un hommage à ce pilote qui a contribué à sauver Générac des flammes.



