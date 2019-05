General Electric : 1000 licenciements à venir ?

Face à la situation de General Electric, le président de la République a affirmé qu'il ferait en sorte que l'entreprise américaine tienne ses engagements. Notons que cette dernière avait promis de créer 1000 emplois et pourtant elle se retrouve à devoir en supprimer plus d'un millier de postes. L'une des attentes du gouvernement envers General Electric est notamment de réindustrialiser le site de Belfort. Mais selon notre expert "ce serait plutôt le rôle des politiques".



