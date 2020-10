Gérald Darmanin "choqué" par les rayons halal : quel est le vrai poids des "produits ethniques" ?

Quarante ans plus tard, rares sont les super et hypermarchés qui n'ont pas leurs rayons halal et casher. Des marques spécialisées (Isla Délice, Medina Halal, Yarden) existent aujourd'hui, à côté de produits estampillés de marques françaises bien connues - comme Fleury Michon, ou Pierre Martinet - dont certaines gammes visent précisément le marché du halal.

À l'origine, le marché du halal est né de nos exportations. Dans les années 70 et 80, boucheries industrielles et grands volaillers qui voulaient exporter dans le monde musulman - principalement vers les pays du Golfe - avaient mis en place leurs propres filières d'abattage halal. Des produits dont une partie venait servir, en France, des populations immigrées.

En 2019, le halal avait vu ses ventes en grande surface progresser de 5,2%, avec comme chaque année un bond au moment du Ramadan, qui concentre plus de 10% des ventes annuelles. Un marché où un peu moins de 5% des foyers concentrent les trois-quarts des achats... mais pour un montant relativement modeste, moins de 90 euros par an. En tête de gondole du rayon halal : la charcuterie de volailles - plus d'un tiers du chiffre d'affaires total - et les viandes et plats surgelés.

Des chiffres qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt, le gros du chiffre d'affaires du halal se faisant hors des grands circuits de distribution. "Pour l'essentiel, le marché se concentre sur les boucheries musulmanes, dont on estime qu'il y en aurait 10.000 en France", détaille Jean-Christophe Desprès, "mais aussi sur la restauration rapide, tous les kebabs, les tacos...". Des commerces qui servent bien au-delà de la seule communauté musulmane.

En fait, s'il est une pierre d'achoppement, elle réside dans les noms de ces rayons, qui peuvent varier d'une enseigne et d'un magasin à l'autre. "Personne n'a jamais été à l'aise avec ça", explique Jean-Christophe Desprès, "certains affichent 'halal', ou 'casher', et d'autres les regroupent sous des noms plus euphémistes, genre 'saveurs du monde'".