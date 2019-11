Gilet jaune éborgné à Paris : une marche de soutien prévue samedi à Valenciennes

Une marche sera organisée samedi à Valenciennes (Nord) "en soutien" à Manuel C., "gilet jaune" et originaire de la ville, qui a perdu l'usage d'un oeil après avoir été blessé par un projectile probablement tiré par la police à Paris, a-t-on appris mercredi dans son entourage. Cette "marche de soutien" aura lieu à 14H00, a indiqué à nos confrères de l'AFP Corinne, "gilet jaune" et amie proche de la victime, précisant que le parcours était en train d'être affiné et serait déclaré en préfecture mercredi soir "avant minuit".

Une cagnotte en ligne a également été ouverte pour lui venir en aide et recueillait plus de 7.000 euros mercredi soir. "Quel avenir pour Manuel avec un oeil en moins, victime de violences policières alors qu'il ne représentait aucun danger. Il venait juste exprimer son mécontentement", dénoncent les "gilets jaunes" de Saint-Aybert (Nord) dans un message posté sur Facebook pour annoncer ce rassemblement.