Jérôme Rodrigues manifeste à Paris une semaine après avoir été blessé : "Les gens avaient besoin de me voir, de me sentir"

"Aujourd'hui, je rejoins une famille de blessés malheureusement." Une semaine après avoir été touché à l’œil lors de la onzième journée de mobilisation nationale, le Gilet jaune Jérôme Rodrigues a rejoint les rangs des manifestants, à Paris, ce samedi. "C'est triste à dire mais je ne suis que le numéro vingt en termes de perte d’œil, d'autres ont perdu un pied ou une main", a-t-il expliqué au micro de LCI, estimant que "les gens avaient besoin de le voir et de le sentir un peu". Et d'ajouter : "je me devais d'être là pour rejoindre cette famille et aussi pour rassurer tous les gens qui m'ont soutenu suite à l'onde de choc et le traumatisme qu'a créée l'agression que j'ai subi samedi dernier."





Cette figure du mouvement assure avoir été notamment atteinte par un tir de lanceur de balles de défense (LBD), une arme non létale accusée d'avoir éborgné plusieurs manifestants et dont l'usage fait l'objet d'une polémique croissante. Un certain nombre d'entre eux défileront en tête de cortège ce samedi. L'idée est de "montrer l'image de la démocratie aujourd'hui", pour Jérôme Rodrigues qui estime qu'"on vient revendiquer et on est capables de rentrer à la maison avec un œil en moins, un pied en moins". Et de poursuivre : "c'est pas du tout l'image que je me fais de la France, c'est pas du tout l'éducation républicaine que j'ai reçu à l'école ou (en cours) d'éducation civique où on nous disait qu'on était dans la liberté d'expression de manifestation."