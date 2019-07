Gilets jaunes interdits, circulation restreinte : la préfecture quadrille les abords des Champs pour le week-end du 14 juillet

Les restrictions de circulation seront mises en place dès le samedi avec un arrêté d'interdiction de rassemblements et manifestations entre le haut des Champs-Elysées, une bonne partie du huitième arrondissement et la place de la Concorde. La préfecture de Police indique que, si les circonstances l'exigent, un périmètre d'interdiction sera mis en place dans le secteur de Matignon, au nord des Champs-Elysées et au sud de l'avenue. De fait, la PP "conseille aux automobilistes de contourner très largement l’ensemble des zones concernées par la manifestation et d’éviter les secteurs des Champs-Elysées et de Notre-Dame".





Une interdiction de manifestation a également été prise par Didier Lallement. Tout rassemblement de personnes se revendiquant des Gilets jaunes sur l'avenue des Champs-Elysées, dans un périmètre comprenant la présidence de la République et l’Assemblée nationale, ainsi que dans le secteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sera interdit pour la journée.