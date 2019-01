Gilets jaunes : joue transpercée, lésion du globe oculaire… un médecin urgentiste décrit les blessures dans les cortèges

Quelle est la proportion et l’importance des blessures recensées chez des manifestants depuis le début de la contestation dans l'établissement dans lequel vous exercez ?





Dr Rafik Masmoudi, médecin urgentiste à l’hôpital Georges Pompidou : Il y a des samedis où ça a été relativement calme, d’autres où c’est plus difficile. Au plus fort, on a eu une vingtaine de personnes blessées pendant les manifestations prises en charge aux urgences rien que dans notre établissement. C’est en fin de journée que les choses se compliquent : de manière générale, on a surtout affaire à des traumatismes directs et non pas, par exemple, à des troubles auditifs qui seraient liés à des blasts. Ça va des simples contusions (souvent une ecchymose qui passera avec le temps) aux fractures. Dans la plupart des cas, l’hospitalisation n’excède pas 24h-48h.





Les blessures les plus fréquentes concernent les accidents liés aux mouvements de foule, ou à l’usage de bombes lacrymogènes avec des cas d’irritations oculaires ou quelques difficultés à respirer qui restent simples à gérer. Mais on voit aussi des contusions directes, principalement liées à des tirs de LBD avec une atteinte des membres ou du visage.









Quelles sont les blessures les plus critiques ?





Dr Rafik Masmoudi : Il y a parfois des lésions très graves à commencer par celles qui touchent le visage justement, avec toutes les conséquences relatives. Les blessures faciales ne sont pas les plus courantes mais sans doute les plus impressionnantes. On a notamment vu des traumatisés de la face avec la joue transpercée par un morceau de plastique, des lésions du globe oculaire, des pertes de la dentition mais aussi des traumatismes crâniens sévères. En dehors des traumatisés de la face, il y a aussi des mutilations, avec notamment des atteintes de la main à la suite d’explosions de grenade (ndlr de désencerclement).





Depuis le début de la contestation, la plus longue hospitalisation pour ce qui nous concerne concernait une blessure par tir de LBD : la balle avait touché le thorax, ça s’est compliqué avec une atteinte du cœur et du poumon.