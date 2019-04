Gilets jaunes : les manifestants ont-ils pu être intoxiqués au cyanure ?

Et le cyanure dans tout ça ? "Il n'y a pas de cyanure dans les gaz lacrymogènes, martèle Dr Deguine. On a eu des appels inquiets de Gilets jaunes au centre anti-poison, à chaque fois, on les rassure. Il faut bien comprendre que le cyanure est extrêmement dangereux, si c'était le cas, il y aurait des milliers de morts dans la rue, ce n’est absolument pas plausible."





Certains Gilets jaunes ont été jusqu'à s'intéresser aux molécules pour s'en assurer et rapportent une ressemblance entre le nitrile (-C≡N) - qui compose le CS (pour rappel le 2-Chlorobenzylidène malonitrile) - et le cyanure d'hydrogène, autrement dit cyanure (H-C≡N). "Je comprends l’amalgame que peuvent faire certains sur la composition du malonitrile et du cyanure d’hydrogène, d’autant plus que leurs fonctions principales se ressemblent : difficultés à respirer, etc)", avance le professeur de chimie organique. Pour autant les similitudes s'arrêtent là.





"Dans le cyanure d’hydrogène, la liaison carbone-hydrogène va se rompre très facilement, la malonitrile est beaucoup plus stable, c'est une liaison carbone-carbone". La malonitrile est d'ailleurs un produit industriel qui n'est pas considéré à risque : "On la retrouve dans beaucoup de composés du quotidien comme dans les raquettes de tennis, certaines parties des vélos. On les manipule au quotidien et on n’est pas intoxiqué pour autant." Les protocoles sont d'ailleurs bien différents : "L’acide cyanhydrique est ainsi très encadré. Quand un chimiste doit en manipuler, il doit remplir une fiche que l’on remet au revendeur. Il y a un vrai suivi de la production, c’est très réglementé. Pour la malonitrile, nous n’avons pas tout ce process."