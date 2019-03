Gilets jaunes : les nouvelles mesures sécuritaires du gouvernement sont-elles rassurantes ?

L'avenue des Champs-Elysées a été victime de casseurs et de pilleurs lors de la 18ème manifestation des Gilets jaunes. Pour éviter que cela ne se reproduise le 23 mars 2019, le gouvernement a annoncé des mesures sécuritaires fortes. Près de 4 700 membres des forces de l'ordre seront mobilisés. Des drones et des marqueurs incolores seront utilisés pour repérer les manifestants les plus radicaux. Malgré ces décisions, les commerçants et les kiosquiers de la grande avenue restent inquiets.





