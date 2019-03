Manifestante blessée à Nice : le policier mis en cause exprime ses "plus sincères regrets" à Geneviève Legay

Des regrets mais aucune faute. Pour la première fois depuis l'incident qui a conduit à l'hospitalisation d'une manifestante, le 23 mars lors de la manifestation des Gilets jaunes à Nice, le policier qui a reconnu l'avoir poussé s'est exprimé, par la voix de son avocat.





"Mon client tient tout d’abord à exprimer ses plus sincères regrets quant aux conséquences de l’intervention des services de police causées sur la personne de Madame Geneviève Legay et aux blessures qu’elle a subies à cette occasion", a fait savoir Me Adrien Verrier, dans un communiqué transmis à Nice-Matin ce samedi. Ce dernier n'a cependant "agi que dans le strict respect des ordres qu’il a reçus et, est encore une fois très affecté par les blessures causées à Madame Legay", peut-on lire plus loin.